Коллектив «Городецкой Сыроварни» Нижегородчины изучил бережливые технологии

Промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на «Городецкой Сыроварне» Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) работают на предприятиях-участниках проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит день информирования, на котором эксперты и команда проекта подводят итоги и защищают перед руководителем предприятия итоговый план-график мероприятий по достижению целей.
На сыроварне в качестве пилотного потока был выбран процесс производства сыра «Блю Чиз». Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 15 сотрудников предприятия, а также продолжают подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 22 “узких места” в потоке, среди которых — неэффективная система хранения, длительное ожидание поставки молока, переналадки и временные потери на участке первичной упаковки. По каждой выявленной проблеме были разработаны решения. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 27% и сократить количество отходов при производстве сыра на 10%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Напомним, участниками федерального проекта «Производительность труда» являются 320 компаний Нижегородской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.