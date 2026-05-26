«Лискимонтажконструкция» обжалует отказ в возмещении ущерба на 311 млн с «Синары»

По данным Rusprofile.ru, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в 1993 году в городе Лиски Воронежской области с уставным капиталом 40,02 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Информация об учредителях публично не раскрывается, но «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С близкими ему структурами также связывают и зарегистрированное по тому же адресу, что и АО «Лискимонтажконструкция», ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), а также ООО «ГСПГТ Воронеж», которое реализует в Острогожском районе Воронежской области проект по производству сжиженного природного газа. Гендиректор АО «Лискимонтажконструкция» — Сергей Цивилев. Выручка в 2023 году составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.