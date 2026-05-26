Иллюминация в честь последнего звонка украсит нижегородскую телебашню 26 мая

Нижегородская телебашня поздравит выпускников региона с последним звонком. Высотную доминанту столицы Приволжья украсит праздничная подсветка. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.
На гранях телебашни этим вечером появится колокольчик. Его будут сменять нарисованные на классной доске атрибуты, напоминающие о школе, а также поднимающиеся в небо разноцветные воздушные шары. На медиафасаде запланирована трансляция надписи «Последний звонок», выполненная «детским» почерком.
Увидеть иллюминацию-поздравление на нижегородской телебашне горожане и туристы смогут 26 мая с 21:00 до 21:30.
Как сообщалось ранее, певец Сергей Лазарев пришел к выпускникам в нижегородскую школу № 47.