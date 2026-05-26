Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иллюминация в честь последнего звонка украсит нижегородскую телебашню 26 мая

Увидеть иллюминацию-поздравление горожане и туристы смогут 26 мая с 21:00 до 21:30.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская телебашня поздравит выпускников региона с последним звонком. Высотную доминанту столицы Приволжья украсит праздничная подсветка. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

На гранях телебашни этим вечером появится колокольчик. Его будут сменять нарисованные на классной доске атрибуты, напоминающие о школе, а также поднимающиеся в небо разноцветные воздушные шары. На медиафасаде запланирована трансляция надписи «Последний звонок», выполненная «детским» почерком.

Увидеть иллюминацию-поздравление на нижегородской телебашне горожане и туристы смогут 26 мая с 21:00 до 21:30.

Как сообщалось ранее, певец Сергей Лазарев пришел к выпускникам в нижегородскую школу № 47.