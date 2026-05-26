Иллюминация в честь последнего звонка украсит нижегородскую телебашню 26 мая

На гранях телебашни этим вечером появится колокольчик. Его будут сменять нарисованные на классной доске атрибуты, напоминающие о школе, а также поднимающиеся в небо разноцветные воздушные шары. На медиафасаде запланирована трансляция надписи «Последний звонок», выполненная «детским» почерком.