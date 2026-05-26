Инженерные сооружения второй технологической очереди Нижегородской станции аэрации готовят к началу реконструкции

АО «Объединенный коммунальный оператор» завершает технологические мероприятия по подготовке к строительно-монтажным работам в рамках второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. На текущую дату мероприятия выполнены более чем на 95%, они проводятся без остановки приема и очистки стоков от жителей и предприятий Нижнего Новгорода, Бора и частично Кстовского района.
Во время реконструкции отдельные инженерные сооружения второй технологической очереди будут выводиться из работы поэтапно для сохранения биологической очистки сточной жидкости. Для этого и проводится комплекс подготовительных мероприятий. В частности, смонтирован щитовой затвор на распределительной камере первичных отстойников и устроен аварийный перелив на аэротенках. На завершающем этапе находится ремонт и замена двух щитов на песколовках. Производится устройство байпасной линии — обводного участка трубопровода, который создается параллельно основной линии для перенаправления потоков сточной жидкости и обеспечения бесперебойной работы станции аэрации. Все подготовительные работы согласованы с новым подрядчиком реконструкции, планируется завершить их в течение двух недель.
Напомним, после проведения конкурсной процедуры АО «ОКО» 12 мая 2026 года заключило договор на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации с подрядной организацией ООО «СоюзДонСтрой». В ближайшие годы предстоит реконструировать и построить заново 61 сооружение, включая две станции ультрафиолетового обеззараживания. Также по завершении второго этапа полностью изменится технология обработки осадка, которая будет включать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. Это позволит уйти от устаревшей технологии размещения илового осадка на специальных площадках для высыхания и последующего размещения на полигоне. После завершения реконструкции очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать иловые карты и полигон.