Инженерные сооружения второй технологической очереди Нижегородской станции аэрации готовят к началу реконструкции

Во время реконструкции отдельные инженерные сооружения второй технологической очереди будут выводиться из работы поэтапно для сохранения биологической очистки сточной жидкости. Для этого и проводится комплекс подготовительных мероприятий. В частности, смонтирован щитовой затвор на распределительной камере первичных отстойников и устроен аварийный перелив на аэротенках. На завершающем этапе находится ремонт и замена двух щитов на песколовках. Производится устройство байпасной линии — обводного участка трубопровода, который создается параллельно основной линии для перенаправления потоков сточной жидкости и обеспечения бесперебойной работы станции аэрации. Все подготовительные работы согласованы с новым подрядчиком реконструкции, планируется завершить их в течение двух недель.