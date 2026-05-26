В Калининграде из-за аварии и обрыва сети изменили движение трамваев № 3 и № 5

В Калининграде из-за аварии на площади Победы и обрыва контактной сети на улице Багратиона трамваи № 3 и № 5 пустили по временным маршрутам. Об этом Центр организации движения и пассажирских перевозок сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 26 мая.
«Тройка» сейчас идёт двумя вариантами. Часть вагонов курсирует по кольцу: Южный вокзал — 9 Апреля — Черняховского — Ленинский проспект — Шевченко — Южный вокзал. Остальные следуют через улицу Дзержинского и Аллею Смелых до конечной на Дюнной, без участка от Багратиона до Южного вокзала.
Маршрут № 5 временно ходит по кольцу: Дюнная — 9 Апреля — Черняховского — Ленинский проспект — Шевченко — Дюнная. К Центральному парку и улице Бассейной составы сейчас не идут.