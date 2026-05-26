Весенний паводок официально завершился в Нижегородской области

В регионе полностью сняты гидрологические ограничения, однако на смену половодью в 21 муниципалитет пришла высокая пожароопасность лесов.

Весенний паводковый сезон полностью завершился на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По данным гидрологов, на всех реках области сейчас отмечается стабильное понижение уровней воды, а на отдельных участках русел отметки уже достигли своих привычных предпаводочных значений. Какие-либо чрезвычайные ситуации, обусловленные гидрологическими источниками, в регионе больше не прогнозируются.

Несмотря на окончание паводка, спасатели предупреждают о возникновении новых сезонных рисков. В период с 27 по 29 мая 2026 года в Нижегородской области и самом Нижнем Новгороде местами сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Особый режим затронет территории 21 муниципального образования, включая Арзамас, Семенов, Шахунью, Бор, а также Сергачский, Уренский и Шатковский округа. В этих районах возрастает вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров и перехода огня на жилые постройки.

Кроме того, специалисты МЧС предупреждают о средней активности оползневых процессов на склонах в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстовском районе. На дорогах области из-за прогнозируемых кратковременных дождей и похолодания до +11… +16°С водителям рекомендовано строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина утонул в озере на Щёлоковском хуторе в Нижнем Новгороде.

