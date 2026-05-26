Весенний паводок официально завершился в Нижегородской области

Несмотря на окончание паводка, спасатели предупреждают о возникновении новых сезонных рисков. В период с 27 по 29 мая 2026 года в Нижегородской области и самом Нижнем Новгороде местами сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Особый режим затронет территории 21 муниципального образования, включая Арзамас, Семенов, Шахунью, Бор, а также Сергачский, Уренский и Шатковский округа. В этих районах возрастает вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров и перехода огня на жилые постройки.