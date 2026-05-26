Сэкономишь деньги и спасешь здоровье: как правильно запивать таблетки

Казалось бы, в чем премудрость: проглотил пилюлю, запил, чем попалось под руку — и готово. Однако все не так просто, предупреждает доктор Алёна Парецкая. Если таблетки запить не той жидкостью, они могут или не сработать вовсе, или больше того — навредить.
Безотказный вариант — чистая вода комнатной температуры.
«В инструкции вы вряд ли увидите фразу “нельзя запивать водой”. Она не вступает в химические реакции с лекарствами, никаких сюрпризов, никаких неожиданных эффектов», — говорит медик.
Конечно, бывают исключения: некоторые препараты рекомендуют принимать с молоком или кисломолочными продуктами — это отдельно оговаривают в инструкции.
Другое дело, что категорически нельзя использовать.
Прежде всего, соки, особенно цитрусовые — они вступают в реакцию с ферментами печени либо блокируют действие лекарства, либо усиливают в разы. Из-за грейпфрутового сока случались тяжелые отравления.
Далее — кофе и чай. Кофеин и танины снижают всасывание активных веществ. Особенно критично это в случае приема железосодержащих препаратов, антибиотиков и успокоительных.
Не стоит применять и сладкую газировку — она меняет кислотность желудка, и лекарства могут разрушиться до того, как успеют всосаться.
Важно и количество жидкости. Чтобы лекарство дошло до зоны всасывания в тонком, стоит запить его стаканом воды, если в инструкции не указано другого.
«Берегите почки и печень, они у вас одни», — призывает врач.
