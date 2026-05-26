Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сэкономишь деньги и спасешь здоровье: как правильно запивать таблетки

Обычно это вода, но некоторые препараты, к примеру, рекомендуют принимать с молоком или кисломолочными продуктами — это отдельно оговаривают в инструкции.

Казалось бы, в чем премудрость: проглотил пилюлю, запил, чем попалось под руку — и готово. Однако все не так просто, предупреждает доктор Алёна Парецкая. Если таблетки запить не той жидкостью, они могут или не сработать вовсе, или больше того — навредить.

Безотказный вариант — чистая вода комнатной температуры.

«В инструкции вы вряд ли увидите фразу “нельзя запивать водой”. Она не вступает в химические реакции с лекарствами, никаких сюрпризов, никаких неожиданных эффектов», — говорит медик.

Конечно, бывают исключения: некоторые препараты рекомендуют принимать с молоком или кисломолочными продуктами — это отдельно оговаривают в инструкции.

Другое дело, что категорически нельзя использовать.

Прежде всего, соки, особенно цитрусовые — они вступают в реакцию с ферментами печени либо блокируют действие лекарства, либо усиливают в разы. Из-за грейпфрутового сока случались тяжелые отравления.

Далее — кофе и чай. Кофеин и танины снижают всасывание активных веществ. Особенно критично это в случае приема железосодержащих препаратов, антибиотиков и успокоительных.

Не стоит применять и сладкую газировку — она меняет кислотность желудка, и лекарства могут разрушиться до того, как успеют всосаться.

Важно и количество жидкости. Чтобы лекарство дошло до зоны всасывания в тонком, стоит запить его стаканом воды, если в инструкции не указано другого.

«Берегите почки и печень, они у вас одни», — призывает врач.

Ранее в волгоградском облздраве рассказали, как без очереди записаться на диспансеризацию.