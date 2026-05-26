РЖД может увеличить число поездов из Нижнего Новгорода в центр Москвы

Источник: Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области договаривается с Российскими железными дорогами (ОАО РЖД) об увеличении числа поездов, прибывающих из Нижнего Новгорода на Курский и Ярославский вокзалы Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Большинство поездов из Нижнего Новгорода с весны 2021 года прибывают в терминал «Восточный» в Черкизово. «Но люди очень просят, чтобы больше поездов шло не на Восточный, а на Ярославский и Курский вокзалы. И сегодня представители РЖД подтвердили: технические вопросы по ремонту и продолжению реконструкции путей сейчас решаются, и впоследствии количество поездов, которое смогут принимать эти вокзалы будет увеличено», — отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что профильные ведомства правительства РФ поддерживают нижегородские власти в этом вопросе. Ранее Глеб Никитин попросил зампредседателя правительства Виталия Савельева посодействовать в вопросе финансирования строительства транспортного узла Мыза — Кстово для городских электропоездов.