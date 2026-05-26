РЖД может увеличить число поездов из Нижнего Новгорода в центр Москвы

Большинство поездов из Нижнего Новгорода с весны 2021 года прибывают в терминал «Восточный» в Черкизово. «Но люди очень просят, чтобы больше поездов шло не на Восточный, а на Ярославский и Курский вокзалы. И сегодня представители РЖД подтвердили: технические вопросы по ремонту и продолжению реконструкции путей сейчас решаются, и впоследствии количество поездов, которое смогут принимать эти вокзалы будет увеличено», — отметил Глеб Никитин.