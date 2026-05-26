Уехавшие за рубеж могут остаться без имущества, заявил Володин

Володин: те, кто уехал и дискредитирует Россию, могут оказаться без имущества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Все те, кто уехал и продолжает наносить вред РФ, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя РФ, могут оказаться без имущества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

«Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, после принятия закона, который предложен для голосования в третьем чтении, могут оказаться без имущества», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, речь идет о защите интересов России.

«Накопили здесь благодаря гражданам Российской Федерации. Благодаря России. Особенно это касается деятелей культуры. Аплодировали, благотворительные деньги перечисляли. Не бедствовали, люди покупали билеты недешевые», — отметил он.

Володин отметил, что многие от восхищения и аплодисментов потеряли не только голову, но и совесть. По его словам они, уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров, и пытаются разрушить государство.

