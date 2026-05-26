Губернатор привел в пример методы Таганрога по сбору налогов на имущество

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел еженедельное совещание с правительством региона. Главными темами стали пополнение местных бюджетов, ликвидация свалок и ход посевной кампании, рассказали глава Дона в социальных сетях.
— Каждый дополнительный рубль — вклад в развитие территорий. Один из положительных примеров работы муниципалитетов — рейд в Таганроге, когда приставы фотографировали имущество должников, после чего те погашали налог, — отметил губернатор.
Также на заседании обсудили проблему образования стихийных мусорных очагов. Власти призвали жителей бережно относиться к придомовым территориям и улицам. Помимо коммунальных вопросов, участники оценили темпы сельскохозяйственных работ. Аграрии уже засеяли более 1,5 миллиона гектаров полей, что составляет 79% от плана.
В дальнейшем контроль за ходом посевной кампании будет осуществляться с учетом новых данных Росгидромета. После подписания соглашения с ведомством метеорологи начнут предоставлять регулярные сводки на каждом оперативном совещании.
