Личные данные клиентов пиццерии, работающей в Беларуси, утекли в сеть. Подробности сообщает Национальный центр защиты персональных данных.
При мониторинге сети интернет, сотрудниками центра был обнаружен факт незаконного распространения персональных данных клиентов компании «Пицца Стар», которая более известна как «Додо Пицца».
«Оператор уже признал факт утечки», — обратили внимание в НЦЗПД.
Из-за случившегося оказались скомпрометированы такие персональные данные клиентов как номера телефонов, адреса доставки, фамилия, имя, отчество, даты регистрации клиентов. Чтобы установить все детали случившегося, центром была инициирована внеплановая проверка данной сети.
Со стороны компании принимаются все возможные меры для минимизации последствий данного инцидента.
