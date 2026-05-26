Крымским школьникам будут ставить оценки за поведение

С 1 сентября 2026 года в 10 крымских школах Крыма начнется ре новый проект, предусматривающий оценку поведения учеников. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
«С 1 сентября у нас десять школ будут реализовывать проект по применению оценки за поведение», — рассказала чиновница.
По словам руководителя Минобрнауки, такое нововведение будет иметь очень важный воспитательный эффект. Как пояснила глава ведомства, ученикам будут выставлять оценки за соблюдение дисциплины. Лаврик считает, что это будет способствовать формированию у детей понимания социальных норм и правил поведения.
