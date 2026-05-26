Нижегородскому «золотому мальчику» на желтом кабриолете избрали меру пресечения

Устроившему резонансное ДТП на Похвалинском съезде нижегородскому мажору назначили меру пресечения. Сергей Корнилов выслушал решение суда 26 мая.
Виновнику аварии на желтом кабриолете запретили совершение определенных действий: в течение двух месяцев молодому человеку будет нельзя выходить в Сеть, баловаться крепкими напитками и садиться за руль. Также представитель «золотой молодежи» не сможет гулять по ночам.
По информации НТВ, Сергей Корнилов признал вину в ходе судебного заседания.
