В Нижневартовске Югры к концу лета обновят женскую консультацию

Женскую консультацию Нижневартовской городской поликлиники отремонтируют к концу лета в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Подрядчикам предстоит обновить 15 кабинетов приема. Как отметил главный инженер поликлиники Виталий Титов, объем работ составит почти треть всей женской консультации. Ремонт будет проводиться около четырех месяцев. Специалистам предстоит заменить плиточное покрытие, выровнять и покрасить стены, обновить инженерные сети, включая систему освещения и электроустановочные изделия. Также в кабинетах заменят раковины и сантехнику.
«Ремонт женской консультации — это не просто косметическое обновление. Это создание комфортной, безопасной и современной среды для будущих мам и всех женщин, которые приходят к нам за помощью. Мы понимаем, как важен психологический комфорт в стенах, где женщина получает, пожалуй, самые важные новости в своей жизни», — отметила заведующая женской консультацией Татьяна Шамонина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.