В Чайковском ребенок погиб от падения дерева

В Чайковском городском округе из-за падения дерева погиб подросток. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Агафонов. По его словам, для установления всех обстоятельств происшествия на место выехали оперативные службы округа, также работают оперативный штаб и правоохранительные органы. «Проводим комиссию по чрезвычайным ситуациям», — уточнил господин Агафонов.