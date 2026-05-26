В Чайковском ребенок погиб от падения дерева

В Чайковском городском округе из-за падения дерева погиб подросток. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Агафонов. По его словам, для установления всех обстоятельств происшествия на место выехали оперативные службы округа, также работают оперативный штаб и правоохранительные органы. «Проводим комиссию по чрезвычайным ситуациям», — уточнил господин Агафонов.

Ранее telegram-канал «Опасные природные явления» сообщил о шквалистом ветре в западной части Перми. В Большом Савино был отмечен порыв ветра 22 м/с. По данным местных СМИ, в нескольких районах города ветер повалил деревья на проезжие части.