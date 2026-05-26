В Багратионовске задержали водителя «Фольксвагена» за повторное нетрезвое вождение

На трассе Калининград — Долгоруково в Багратионовском районе сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль «Фольксваген Пассат». Его 46-летний водитель был пьян. Во время медосвидетельствования это подтвердилось.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Он вовсе был лишен прав.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
