В РСА призвали отменить лимит выплат по ОСАГО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лимит выплат по ОСАГО в России в перспективе надо не увеличивать, а отменять полностью, чтобы обязательная страховка целиком покрывала ущерб от ДТП, заявил журналистам глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов в кулуарах международной конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
«Мы должны прийти к тому, что не должно быть лимита вообще», — сказал Ефремов, отвечая на вопрос об увеличении лимитов выплат по ОСАГО.
Сейчас максимальная сумма возмещения вреда имуществу, которая покрывается полисом ОСАГО, составляет 400 тысяч рублей, а лимит выплат по возмещению вреда здоровью и жизни потерпевших составляет 500 тысяч рублей.
Власти и страховое сообщество обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше.
Ефремов отметил, что в других странах такие лимиты не установлены. «Нет в Европе лимита по ОСАГО», — сказал он.
Глава РСА признал, что безлимитные выплаты изменят подход к определению страхового тарифа: он должен не просто вырасти, но и стать более индивидуальным, в большей степени учитывать страховую историю каждого водителя.
Движение к безлимитному ОСАГО в России, по его словам, должно быть поэтапным. «Чтобы все-таки наши граждане не пугались, не шарахались, что ОСАГО стало слишком дорогим», — сказал он.
В РСА уверены, что российские автовладельцы уже готовы к расширению лимитов с последующим увеличением стоимости страховки, потому что существующих лимитов им уже недостаточно. Об этом говорит рост спроса на расширенное покрытие, которое автовладельцы покупают сами. Однако это делают не все, и в итоге виновникам ДТП приходится доплачивать пострадавшим весьма значительные суммы.
«Сегодня у нас виновники аварий начинают очень серьезно страдать, не понимая, что против них работают активные автоюристы, и выкатывают то, чего не доплачивают страховщики», — сказал Ефремов.