ИИ будет распознавать скрытые номера автомобилей в Нижнем Новгороде

Раньше автомобили, у которых были скрыты или сняты номера, увозли на штрафстоянку, а теперь на парковках будут применять специальное сертифицированное программное обеспечение, которое позволяет «раскрыть» государственный регистрационный знак и вынести правонарушении за неуплату парковки.