ИИ будет распознавать скрытые номера автомобилей в Нижнем Новгороде

Такая мера направлена на борьбу с недобросовестными водителями, которые закрывают госномера на платных парковках.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде начнут применять искусственный интеллект для выявления скрытых номеров на автомобилях. Такая мера направлена на борьбу с недобросовестными водителями, которые закрывают госномера на платных парковках, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Раньше автомобили, у которых были скрыты или сняты номера, увозли на штрафстоянку, а теперь на парковках будут применять специальное сертифицированное программное обеспечение, которое позволяет «раскрыть» государственный регистрационный знак и вынести правонарушении за неуплату парковки.

Как пояснили специалисты, система фиксирует номер сразу же, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Таким образом, пока владелец автомобиля выйдет, снимет или закроет номер, фиксация будет уже произведена.

Данная технология на базе ИИ была высоко оценена участниками прошедшего в Нижнем Новгороде при поддержке минтранса России семинара по организации парковочного пространства.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что.