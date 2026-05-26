ИИ будет распознавать скрытые номера автомобилей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начнут применять искусственный интеллект для выявления скрытых номеров на автомобилях. Такая мера направлена на борьбу с недобросовестными водителями, которые закрывают госномера на платных парковках, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Раньше автомобили, у которых были скрыты или сняты номера, увозли на штрафстоянку, а теперь на парковках будут применять специальное сертифицированное программное обеспечение, которое позволяет «раскрыть» государственный регистрационный знак и вынести правонарушении за неуплату парковки.
Как пояснили специалисты, система фиксирует номер сразу же, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Таким образом, пока владелец автомобиля выйдет, снимет или закроет номер, фиксация будет уже произведена.
Данная технология на базе ИИ была высоко оценена участниками прошедшего в Нижнем Новгороде при поддержке минтранса России семинара по организации парковочного пространства.
