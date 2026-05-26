Губернатор поручил усилить в Воронеже контроль за выделенными полосами

Глава области отметил, что автомобилисты, которые выезжают на выделенные полосы, мешают движению общественного транспорта. А именно для удобства граждан и сделаны «выделенки»: они позволяют оперативно перемещаться по городу, не тратя на это много времени. По словам губернатора, такие нарушения вызывают справедливое недовольство и пассажиров, и водителей, соблюдающих правила дорожного движения. Гусев поручил активнее использовать для контроля камеры наблюдения и другие технические средства фиксации.