Губернатор поручил усилить в Воронеже контроль за выделенными полосами

В Воронеже усилят контроль за соблюдением правил движения по выделенным полосам для общественного транспорта. Такое поручение дал губернатор Александр Гусев на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Глава области отметил, что автомобилисты, которые выезжают на выделенные полосы, мешают движению общественного транспорта. А именно для удобства граждан и сделаны «выделенки»: они позволяют оперативно перемещаться по городу, не тратя на это много времени. По словам губернатора, такие нарушения вызывают справедливое недовольство и пассажиров, и водителей, соблюдающих правила дорожного движения. Гусев поручил активнее использовать для контроля камеры наблюдения и другие технические средства фиксации.
На совещании также обсудили состояние дорожной сети и планы ремонта дорог в регионе. Министр дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин сообщил, что объем дорожного фонда региона в этом году составил 27,8 миллиарда рублей. На ремонт и содержание дорожной инфраструктуры планируется направить 44 процента расходов фонда.
В 2026 году в Воронежской области намерены отремонтировать 202 километра региональных дорог. На эти работы предусмотрено 4,7 миллиарда рублей. Сейчас уже завершен ремонт 31 километра, что превышает 15 процентов от годового плана.
Отдельное внимание власти уделяют мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения. В регионе планируют построить 23,3 километра линий электроосвещения, из них семь километров уже выполнены. Кроме того, предусмотрено обустройство 3,2 километра тротуаров и установка 5,3 километра барьерных ограждений.
В Воронеже на дорожные работы в рамках субсидий предусмотрено более 6 миллиардов рублей. Эти деньги направят на ремонт 26 километров улично-дорожной сети, в том числе улиц частного сектора.
Еще 5 миллиардов рублей пойдут на ремонты дорог местного значения в Воронежской области.
Также в регионе продолжат развивать систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас на дорогах Воронежской области работают 360 комплексов, из них 294 — стационарные. Во второй половине 2026 года планируется ввести 11 новых комплексов, а также еще четыре комплекса, переданные от ГК «Автодор».
Всего в регионе намечена установка 18 новых комплексов фиксации. Они будут использоваться, в частности, для контроля нарушений на нерегулируемых перекрестках и движения по выделенным полосам. Как следует из обсуждения на совещании, власти рассчитывают, что расширение технического контроля позволит повысить дисциплину водителей и сделать движение общественного транспорта более стабильным.
Конечно, регион не забывает и о восстановлении дорог в подшефных районах Луганской Народной Республики.