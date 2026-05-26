Из-за непогоды в Крыму могут произойти аварии на электросетях

Из-за приближающегося шторма в Крыму возможны перебои в электроснабжении. Энергетики работают в усиленном режиме.
По данным метеорологов, 28 мая вероятны осадки, в некоторых районах возможны ливни, грозы и град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности», — сообщает пресс-служба «Крымэнерго».
Сообщить о нарушении с электроснабжением можно по телефону горячей линии 8 800 506 00 12.
