Собрал вещи и ждал медиков: 63-летний житель Калининградской области умер после визита бригады скорой помощи

Жителю Багратионовского района стало плохо с сердцем, но бригада скорой помощи, осмотрев пациента, оставила его дома. Через час мужчина умер. О трагедии «Клопс» рассказали дочери Александра, которые требуют проверить действия медиков, и соседка — последняя, кто видел его живым.
Жаловался на жжение в груди.
9 мая 63-летнему Александру Климову, жившему в посёлке Ново-Московское Багратионовского района, резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжёлым сердечно-сосудистым заболеванием и перенёс операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача.
«Я живу через дорогу от Саши. Он спросил, знаю ли я номер скорой, объяснил, что сильно жжёт в груди, — рассказала Ксения (имя женщины изменено по её просьбе). — Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю — он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, ещё какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу».
Мужчина запер дом и закрыл ворота — мол, так надёжнее будет. Сказал, что лучше выйти навстречу медикам, чтобы долго не искали. Вместе с Ксенией он ждал на улице под дождём.
"Вот я увидела скорую, помахала им.
Говорю, мол, у соседа, наверное, инфаркт или инсульт — жжение за грудиной. Объяснила, что у него была операция.
Фельдшер мне ответила, что не всегда жжение — признак болезни сердца. Предложила ему пройти в машину, сказала лечь. Сначала он лёг ногами к дверям, она попросила его лечь ногами к кабине — в общем, крутился ещё там", — рассказывает женщина, добавляя, что все манипуляции проводились в скорой при открытых дверях.
«Взяли под руки и повели к дому».
Фельдшер измерила Александру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. По словам Ксении, за её действиями наблюдали другие соседи, которые подошли к машине медиков. Некоторые подгоняли: мол, время идёт, Сашу быстрее в больницу надо! Фельдшер снимала кардиограмму, пыталась закрепить присоски к груди, но они отваливались. Женщина комментировала: «Волос много…» Потом рассматривала что-то в планшете и отвечала, что повезёт больного, «если ей скажет врач».
Кардиограмма вроде нормальная. Помогите ему до дома дойти, и пусть лежит, отлёживается", — цитирует медика Ксения.
"Рядом наш сосед стоял, она к нему тоже обратилась: мол, и вы помогите. Я не видела, чтобы Саша что-то подписывал. Он сначала лежал на спине, а потом, когда встал, сразу стал вылезать из машины. Фельдшер сама придерживала Сашу за руку, когда тот выходил. И вот мы его взяли под руки и повели к дому. А он такой растерянный, еле идёт.
Чуть-чуть прошли, он говорит нам: «Погодите, я не могу». Присел, посидел немного, потом снова пошли.
Представляете, какое у него настроение, когда его вывели из скорой? Дошли до дома, он попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он всё повторяет: «Так плохо, так жгёт…» Я смотрю на него, а человек прямо гаснет, видно, что ему очень плохо!" — вспоминает возмущённая соседка.
«Никто не думал, что Саша умрёт».
Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Попросила Сашу подождать и побежала встречать неотложку.
"Я на улице стою, смотрю — всё та же бригада летит!
Говорю ей: «Вы что опять приехали, у него, наверное, инфаркт! Какую вы помощь окажете?!».
А она вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит — умер.
Я, конечно, в шоке была! Что же вы наделали? Человек обратился за помощью — на ногах, в полном разуме, а после осмотра его так и не госпитализировали! До последнего момента никто не думал, что Саша умрёт, до последнего момента говорили, что ему срочно надо в больницу, говорили, что у него была операция на сердце. Жалко человека…" — печалится Ксения.
После случившегося позвонила мама Александра, спросила, почему сын не берёт трубку. У Ксении язык не повернулся сказать пожилой женщине правду. С телефона Александра она набрала одну из его дочерей: «Папа умер, езжайте к бабушке…».
В анамнезе операция по шунтированию.
Первой примчалась Марина, живущая в Мамоново. Скорой на месте уже не было. Соседи рассказали, как всё произошло. Вскоре из Советска приехала вторая дочь, а через день из Европы добралась третья, Алёна. Девушки поверить не могли, что папы так скоропостижно не стало.
«Несмотря на тяжесть состояния, на то, что в анамнезе у него операция по шунтированию, медики не повезли его в больницу. А после повторного вызова констатировали смерть», — говорит Алёна.
Как считают дочь и соседи, Александр явно намеревался ехать в больницу. По словам родственников, причиной его гибели стала сердечная недостаточность и атеросклеротическая болезнь сердца — именно эти диагнозы указаны в справке о смерти.
Не смог постоять за себя.
Александр Васильевич рано потерял жену. Последние годы жил один, но никогда не был одинок: к нему постоянно приезжали дети и внуки, родные регулярно созванивались.
Папа до последнего дня оставался активным и энергичным человеком, не любил сидеть на месте.
Он был бодр, в хорошей физической форме даже после операции. Многие сердечники ведут малоподвижный образ жизни, а папа наоборот, старался больше двигаться. По характеру был очень добрым, спокойным, общительным и миролюбивым человеком. Он органически не выносил конфликтов. Наверное, его мягкость и стала роковой в тот день. Он не смог постоять за себя, не смог потребовать помощи, в которой в тот момент так нуждался", — вздыхает дочь.
Похоронили Александра Васильевича на ладушкинском кладбище рядом с его женой, которая погибла ещё в 1994 году.
«90-летняя бабушка, конечно же, пережила всё это тяжело. Она полгода назад похоронила старшего сына. И вот сейчас младший. Она живёт сейчас одна. К ней приходит соцработник, навещают сёстры. Конечно, когда ей сообщили, у неё подскочило давление, пришлось вызвать скорую. Ей сейчас очень трудно, но она пока держится», — рассказывает Алёна.
Дочери требуют провести экспертизы.
Спустя 11 дней семье показали фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Алёна обратилась в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка.
«Все свидетели, которые были рядом, утверждают, что не видели, чтобы папа подписывал такой документ. Думаю, он до последнего момента желал отправиться в больницу», — указано в заявлении.
Семья также просит провести доследственную проверку, изъять медицинские документы и записи разговоров с диспетчерами. В заявлении упоминаются статьи Уголовного кодекса о должностном подлоге и халатности, повлёкшей смерть человека.
«Ещё мы обратились в Росздравнадзор и страховую компанию в надежде, что там также проведут проверку качества оказания медицинской помощи отцу», — добавила Алёна, пообещав, что расскажет «Клопс» о результатах.
Что говорят в минздраве.
Как пояснили в министерстве здравоохранения Калининградской области, вызов в посёлок поступил 9 мая в 18:13. Бригада прибыла по адресу в 18:32.
«Повод к вызову звучал как “плохо с сердцем”, звонила соседка пациента. На момент прибытия скорой помощи пациент находился на улице — встречал бригаду у подъезда. Осмотр пациента и медицинская помощь были оказаны в автомобиле СМП. От предложенной госпитализации пациент отказался — отказ оформлен в сопроводительном листе. 19 мая с двумя дочерями пациента лично встретился главный врач. Во время приёма им были даны разъяснения по оказанию медицинской помощи Климову А. В.» — прокомментировали ситуацию «Kлопс» в ведомстве.
