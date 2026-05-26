В Краснодаре перекроют участок улицы Береговой у «Олимпа»

В связи с проведением краевого мероприятия в Краснодаре вводятся временные ограничения движения транспорта в районе Дворца спорта «Олимп». Перекрытие затронет участок улицы Береговой в начале июня.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города, для обеспечения безопасности дорожного движения движение будет ограничено на участке от улицы Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы.
Ограничения введут с 22:00 31 мая (воскресенье) до 17:00 1 июня (понедельник). В этот период проезд по указанному отрезку улицы Береговой будет полностью запрещен. Также на территории будет организована стоянка для транспортных средств участников и гостей мероприятия.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свои маршруты, учитывать введенные ограничения и при необходимости выбирать пути объезда.