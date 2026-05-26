В Калининград привезут уникальную коллекцию геометрической абстракции

Более 150 произведений искусства начала XX — первой четверти XXI века представят на выставке «Точка и линия», которая откроется 12 июня в калининградском филиале Третьяковской галереи.
После классического искусства и произведений советской эпохи авторы проекта решили углубиться в историю русской абстракции — от творчества первых сезаннистов и кубофутуристов до Казимира Малевича, Василия Кандинского и мастеров нашего времени.
Выставка будет состоять из шести разделов, раскрывающих исторический путь абстракционизма как направления живописи. При этом за каждым произведением скрывается удивительная история его создателя.
Одними картинами «Точка и линия» не ограничится. Зрителям также продемонстрируют скульптуры, графику, фотографии, инсталляции и видео-арт.
«Это разговор о том, как русские художники переосмысляли язык геометрических форм, превращая его в универсальный код. Мы показываем историю абстракции как живого, постоянно развивающегося явления», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
По словам директора калининградского филиала Камили Байдильдиной, абстракция значительно сложнее для восприятия, и сотрудники музея обязательно помогут зрителям увидеть новые смыслы за простыми формами.