Нижегородцы выиграли молодёжное первенство России по фехтованию

Соревнования спортсменов до 24 лет проходили в Туле. Нижегородские рапиристы изначально входили в число главных претендентов на командное золото — и подтвердили статус фаворитов.
В командном первенстве участвовали 19 сборных. Результаты наших земляков в плей-офф получились такими: Нижегородская область-1 — Курская область-2 — 45:27, Нижегородская область-1 — Башкортостан-1 — 45:22, Нижегородская область-1 — Москва-1 — 45:33. Победителями соревнований стали Матвей Батурин, Александр Керик, Даниил Керик и Вячеслав Митеничев.
Что касается личного турнира, в котором было 103 участника, то Митеничев и Александр Керик добрались до четвертьфинала. На этой стадии Керик уступил петербуржцу Дмитрию Осипову (9:15), который в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Год назад также в ¼ финала молодёжного первенства страны Александр превзошёл Дмитрия (15:5), после чего завоевал золото. А в 2024-м Осипов выиграл у Керика в полуфинале и потом добыл высшую награду этих соревнований.