Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы выиграли молодёжное первенство России по фехтованию

Успеха добилась первая сборная рапиристов нашего региона.

Соревнования спортсменов до 24 лет проходили в Туле. Нижегородские рапиристы изначально входили в число главных претендентов на командное золото — и подтвердили статус фаворитов.

В командном первенстве участвовали 19 сборных. Результаты наших земляков в плей-офф получились такими: Нижегородская область-1 — Курская область-2 — 45:27, Нижегородская область-1 — Башкортостан-1 — 45:22, Нижегородская область-1 — Москва-1 — 45:33. Победителями соревнований стали Матвей Батурин, Александр Керик, Даниил Керик и Вячеслав Митеничев.

Что касается личного турнира, в котором было 103 участника, то Митеничев и Александр Керик добрались до четвертьфинала. На этой стадии Керик уступил петербуржцу Дмитрию Осипову (9:15), который в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Год назад также в ¼ финала молодёжного первенства страны Александр превзошёл Дмитрия (15:5), после чего завоевал золото. А в 2024-м Осипов выиграл у Керика в полуфинале и потом добыл высшую награду этих соревнований.