В Сердобске Пензенской области начали благоустройство зоны у камня-обелиска

Благоустройство прилегающей территории к камню-обелиску, установленному в честь 200-летия Сердобска, началось в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Сердобского района.
Подрядная организация выполнит ремонт асфальтобетонного покрытия, укладку тротуарной плитки и обновление постамента. В основании камня заложена капсула с письмом к потомкам, поэтому работы ведутся аккуратно, с учетом исторической ценности объекта.
После завершения ремонта территория у камня-обелиска станет полноценной зоной для прогулок и торжественных мероприятий. Преображение этого места — важная часть создания комфортной городской среды в Сердобске, позволяющая сохранить связь времен для нынешних и будущих поколений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.