Двойняшки и близнецы: в чем разница

О том, есть ли разница между двойняшками и близнецами РБК Life рассказала эксперт.
Анастасия Полякова
врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье
Разделение на «двойняшек» и «близнецов» существует только в бытовом понятии. С медицинской точки все дети, рожденные в результате одной многоплодной беременности, называются близнецами.
При этом выделяют однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Первые, которых в быту часто называют «близнецами», обладают 100% сходством и всегда рождаются одного пола. Они появляются в результате деления одной оплодотворенной яйцеклетки на два самостоятельных эмбриона. Причины этого явления до конца не изучены, однако, по данным исследований, вероятность деления яйцеклетки увеличивается с возрастом матери — особенно после 35 лет, а также при использовании некоторых методов вспомогательной репродукции.
Стоит отметить, что у 25% однояйцевых близнецов проявляются «зеркальные» признаки — например, родинка у одного на левой щеке, а у другого на правой, или один становится правшой, а второй — левшой. Такой феномен может возникать, если разделение эмбриона происходит на 7−12-й день после оплодотворения.
Разнояйцевые близнецы, которых в быту часто называют «двойняшками», могут быть как одного, так и разного пола, при этом их внешность бывает похожей или совершенно разной. Такие близнецы развиваются, когда две отдельные яйцеклетки оплодотворяются разными сперматозоидами. В обычном менструальном цикле у женщины, как правило, созревает одна яйцеклетка, но иногда, например, из-за особенностей гормонального фона либо после приема препаратов для стимуляции овуляции, могут созревать и выходить сразу две яйцеклетки. Если обе оплодотворяются, то развивается беременность с разнояйцевыми близнецами. Такой же результат возможен и при ЭКО, когда в матку переносят два эмбриона.
В редких случаях при одной беременности могут одновременно развиваться однояйцевые и разнояйцевые близнецы. Это происходит, если у женщины созревают две яйцеклетки: одна из них оплодотворяется и затем делится, формируя однояйцевых близнецов, а вторая оплодотворяется отдельно. Так, в результате одной беременности могут родиться, например, трое детей: двое из них будут однояйцевыми близнецами, а третий — их разнояйцевым братом или сестрой.
Кроме того, у родителей смешанного происхождения могут рождаться близнецы с разным цветом кожи. Это происходит, если яйцеклетки оплодотворяются сперматозоидами, несущими разные гены, отвечающие за выработку меланина — пигмента, который вырабатываются в организме человека и отвечает за цвет кожи, волос и глаз.