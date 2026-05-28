Двойняшки и близнецы: в чем разница

Разнояйцевые близнецы, которых в быту часто называют «двойняшками», могут быть как одного, так и разного пола, при этом их внешность бывает похожей или совершенно разной. Такие близнецы развиваются, когда две отдельные яйцеклетки оплодотворяются разными сперматозоидами. В обычном менструальном цикле у женщины, как правило, созревает одна яйцеклетка, но иногда, например, из-за особенностей гормонального фона либо после приема препаратов для стимуляции овуляции, могут созревать и выходить сразу две яйцеклетки. Если обе оплодотворяются, то развивается беременность с разнояйцевыми близнецами. Такой же результат возможен и при ЭКО, когда в матку переносят два эмбриона.