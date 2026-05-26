За один день сбили двоих детей на дорогах Сальска

В Ростовской области за один день машины сбили двоих несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске во вторник, 26 мая, сбили двоих детей в разных районах города. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

— Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими несовершеннолетними пешеходами. Девочки переходили проезжую часть в неустановленных местах, — рассказали в ведомстве.

Первая авария произошла около 11 часов на улице Кутузова, где водитель иномарки совершил наезд на 15-летнюю девочку. Спустя один час на улице Крымской под колеса другой машины попала 11-летняя школьница. Обе пострадавшие переходили дорогу в зоне видимости перекрестков.

В результате инцидентов дети получили травмы, их доставили в медицинские учреждения. Автоинспекторы просят родителей ежедневно напоминать несовершеннолетним о правилах безопасности на дороге.

