В Пермском крае из-за сильного ветра погиб ребенок

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один пострадал в Чайковском округе Пермского края из-за ухудшения погоды, сильный ветер повалил деревья, сообщил глава округа Алексей Агафонов.
«Из-за неблагоприятных погодных условий произошла трагедия: сильные порывы ветра повалили деревья. Погиб подросток… Также пострадал еще один подросток», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что пострадавшая девочка направлена на госпитализацию. На месте работают правоохранительные органы, проводится комиссия по чрезвычайным ситуациям.