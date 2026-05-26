Специалисты центра «Мой бизнес» бесплатно помогают нижегородцам с бизнес-планами

Предприниматели из Нижегородской области могут получить составленный экспертами бизнес-план совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться в один из 43 филиалов центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства.
Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, специалисты могут проконсультировать всех желающих по вопросам экспорта, финансирования, повышения производительности труда и так далее.
"Запускаем новую услугу — бесплатное составление бизнес-планов для жителей региона, которые хотят начать собственное дело. Эксперты помогут проработать бизнес-идею, описать продукт или услугу, провести анализ рынка, подобрать каналы продвижения, рассчитать финансовые показатели и оценить социально-экономическую значимость проекта, — пояснил глава минпромторга.
По словам Максима Черкасова, готовый бизнес-план нижегородцы смогут подать вместе с другими документами для заключения соцконтракта, оформления кредита на льготных условиях или получения грантовой поддержки.
Напомним, центры «Мой бизнес» в регионе действуют в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Обратиться к специалистам за бесплатным составлением бизнес-плана могут не только субъекты МСП, но и физлица.