Из Москвы в Симферополь запустят еще один двухэтажный поезд

В среду, 27 мая, второй двухэтажный поезд «Таврия» отправится в первый рейс из Москвы в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании Гранд Сервис Экспресс".
Поезд будет курсировать раз в четыре дня. Состав проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань (Краснодарский край. Время отправления из Москвы назначено на 14.40. Поезд будет прибывать в Симферополь на следующий день в 20:20. Время в пути составит 29 часов 40 минут.
Из Симферополя поезд отправляется в 13.10. В столицу он будет прибывать на следующий день в 18:24. Время в пути составит 29 часов 14 минут.
«В состав поезда включены двухэтажные купейные вагоны и СВ», — говорится в сообщении.