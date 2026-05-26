Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в столице России

Мэр Москвы Сергей Собянин в День российского предпринимательства рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в столице России. По его словам, сегодня в Москве зарегистрировано около 937 тыс. субъектов МСП, которые обеспечивают работой более 3,5 млн человек.

«Деловое сообщество — мотор развития нашего города. Малые и средние предприятия обеспечивают экономический рост, наполняют городской бюджет и создают миллионы рабочих мест», — отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что столичные власти продолжают совершенствовать меры поддержки предпринимателей с учетом текущих экономических условий и запросов бизнеса. В частности, в Москве действует единая цифровая платформа «Дело в Москве», через которую компании могут получить доступ к финансовым и образовательным программам.

Среди новых инструментов поддержки — программа реструктуризации кредитов Московского гарантийного фонда, сервис кредитного брокериджа, льготное кредитование для экспортной деятельности, онлайн-кредиты и программы факторинга.

Отдельное внимание уделяется высокотехнологичному и инновационному бизнесу. По данным столичных властей, в 2025—2026 годах более 865 компаний получили гранты и субсидии на сумму свыше 4,5 млрд рублей через Московский инновационный кластер. Кроме того, почти 10 млрд рублей бизнес привлек в виде инвестиций и займов.

Как отметил Собянин, важным направлением остается поддержка экспорта. Московский экспортный центр помог компаниям выйти на рынки 62 стран, а также организовал продвижение столичных товаров на зарубежных маркетплейсах, включая китайскую платформу Douyin.

Власти Москвы также продолжают развивать инфраструктуру для малого бизнеса. Через Портал поставщиков в 2025 году было проведено более 600 тыс. сделок на сумму свыше 130 млрд рублей.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для участников СВО и их семей, планирующих открыть собственное дело. Для них работают специальные консультационные программы и сервисы сопровождения бизнеса.

Собянин подчеркнул, что московский бизнес сохраняет высокий потенциал развития и способность адаптироваться к изменениям рынка.

«Со своей стороны, Правительство Москвы стремится делать максимум возможного, чтобы вести бизнес в городе было выгодно и удобно», — заявил мэр столицы.

