Суд приостановил дело экс-полицейского, эвакуировавшего курян из приграничья

В Курской области из-под стражи освобожден подполковник полиции Игорь Душкин, который спасал людей из приграничных районов после вторжения украинских боевиков. Рыльский райсуд приостановил производство по его уголовному делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов и о превышении полномочий (ст. 222, 222.1, 222.2 и 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Источник: Коммерсантъ

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области «Ъ-Черноземье» рассказали, что подсудимый заключил контракт и отправился на специальную военную операцию.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», господина Душкина задержали в мае прошлого года по обвинению в хищении оружия в составе группы лиц (ч. 4 ст. 226 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Это произошло в ходе расследования деятельности частной военной компании «Ястреб». Ее основатель Алексей Марущенко и ряд его соратников, включая представителей силовых структур Курской области, стали фигурантами масштабного дела о мошенничестве, убийствах и незаконном обороте оружия.

Перед задержанием Игорь Душкин участвовал в эвакуации людей из Рыльского района Курской области, где служил в органах МВД порядка 20 лет. Его связь с «Ястребом» была опровергнута, но его оставили под стражей по делу о незаконном обороте оружия. С марта оно рассматривалось в Рыльском райсуде.