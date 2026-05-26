Лимиты по новым кредитным картам снизились в Воронеже и Белгороде

В апреле 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил в Воронежской области 99,6 тыс. руб. По сравнению с апрелем 2025-го (год к году) сумма снизилась на 6,5% (было 106,5 тыс. руб.). Регион занял 13-е место по этому показателю в списке 30 субъектов РФ с наибольшими объемами кредитования. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 26 мая.