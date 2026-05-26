Юрий Шалабаев поздравил победителей фестиваля «Семья года-2026»

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил победителей городского фестиваля «Семья года-2026». Об этом мэр написал в своих социальных сетях.
Юрий Шалабаев рассказал, что в этом году фестиваль проводился уже в 26-й раз, и победителями стали восемь нижегородских семей. Всего же в конкурсе приняли участие 83 семьи, в каждой из которых есть своя замечательная история любви и поддержки.
«Большая радость и уважение, что многие воспитывают более трёх детей. Душа радуется за таких нижегородцев! В финал конкурса вышли восемь семей — Усановы из Автозаводского района, Авдонины из Канавина, Голышевы из Московского, Костромины из Нижегородского, Кандеевы из Приокского, Леонтьевы из Советского, Костянко из Сормова и Новиковы из Ленинского района, у которых 9 детей!», — отметил мэр.
Глава города поделился, что в финале конкурса, который проходил в обновленном Дворце детского творчества имени В. П. Чкалова, все конкурсанты выступали очень ярко — делились секретами крепкой семьи и своими увлечениями, рассказывали о хранимых традициях, показывали творческие номера и играли на музыкальных инструментах в народных костюмах, созданных собственными руками.
«Жюри по единогласному решению присудило победу всем финалистам! Поздравляю!» — написал Юрий Шалабаев.
Директор городского департамента образования Ирина Борякова рассказала, что основной целью фестиваля является сохранение традиционных ценностей и чествование семейных традиций. Она уверена, что объединение людей в таком массовом конкурсе дает им возможность поделиться своим опытом решения различных проблем, которых не может избежать ни одна семья, а также узнать об опыте других и взять этот опыт на вооружение.
«Очень хочется, чтобы фестиваль “Семья года” продолжал быть той связующей ниточкой, привлекая всё большее количество семей и увлекая их и в активную городскую жизнь — культурную, образовательную, и, в том числе, я уверена, что это такой толчок для развития самой семьи», — отметила Ирина Борякова. Главным секретом гармонии в семье Ирины и Александра Новиковых, воспитывающих 9 детей, супруги считают терпение и взаимное уважение. В семье совместно занимаются не только домашними делами, но и активно отдыхают вместе: ходят в храм, в походы, занимаются спортом. У каждого дома есть свои обязанности, которые все с удовольствием выполняют.
Девиз семьи Татьяны и Алексей Голышевых и их трех сыновей — Данилы, Артема и Сергея — звучит так: «Любовь, поддержка, участие — вместе к семейному счастью!». А настоящим связующим звеном в этой семье стал футбол — им занимаются все сыновья, а папа, учитель физкультуры, раньше был их тренером. Кроме того, все любят устраивать пикники и путешествовать. Голышевы уже побывали во многих городах России.
Напомним, в прошлом году победителями фестиваля «Семья года-2025» стали 7 семей из разных районов Нижнего Новгорода.