Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели девушки от падения дерева

Чайковская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели подростка. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по предварительным данным, несовершеннолетняя, находясь в лесной зоне вблизи городского пляжа, получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения дерева. На место происшествия выехал Чайковский городской прокурор Алмаз Сакаев. Надзорным органом осуществляется контроль за ходом процессуальной проверки и принятием окончательного процессуального решения органами предварительного расследования.

Ранее глава муниципалитета Алексей Агафонов сообщил, что на месте происшествия выехали оперативные службы округа, там же работают оперативный штаб и правоохранительные органы.

Сегодня вечером сообщалось о шквалистом ветре в западной части Перми. В Большом Савино был отмечен порыв ветра 22 м/с. По данным местных СМИ, в нескольких районах города ветер повалил деревья на проезжие части.