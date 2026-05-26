Как малый бизнес научился использовать возможности искусственного интеллекта

Еще пару лет назад разговор об искусственном интеллекте в креативных индустриях неизменно скатывался в крайности: либо апокалиптические сценарии о полной замене людей, либо восторженные рассказы о магии нейросетей, которые вот-вот сделают всех долларовыми миллионерами. Сегодня и то и другое выглядит довольно наивно. Дизайнеры, музыканты, модельеры, журналисты прошли через эйфорию и расстались с ней с трезвым пониманием: чуда не случилось, но инструменты работают. Причем делают это иначе, чем мы ожидали. Оказалось, что ИИ не убивает творческие профессии, но уравнивает шансы. Музыкант без студии, художник без бюджета, предприниматель из провинции — все они теперь имеют доступ к тем же возможностям, что и обитатели нью-йоркских или московских коворкингов. Молодые предприниматели Ростова-на-Дону внедряют ИИ в проекты, и это дает результат. Но в каких сферах он наиболее нагляден?
Взросление рынка.
Лучше всего этот сдвиг чувствуют те, кто видит рынок изнутри. Игорь Лутай, замдиректора по развитию Южного ИТ-парка, наблюдает за десятками стартапов и предпринимателей, которые пытаются встроить нейросети в свои проекты.
— Раньше многим хотелось просто добавить значок «AI» в презентацию и выглядеть круче. Сейчас разговор начинается с прикладной ценности продукта, — говорит Лутай.
По его словам, для людей со стороны ИИ-стартапы выглядят похоже, но технически это совершенно разные уровни зрелости. Базовый — обычная языковая модель с прописанной инструкцией. Например, специализированные ассистенты вроде ИИ-психолога, ИИ-повара или ИИ-косметолога. А это сотни самозанятых и индивидуальных предпринимателей Ростовской области.
Следующий уровень — RAG-архитектура, когда нейросеть подключают к собственным данным компании: внутренним документам, CRM, каталогам товаров, истории заказов.
— По сути, мы наблюдаем способ превратить нейросеть из абстрактного чат-бота в полноценный корпоративный инструмент, — объясняет он. — Сейчас это самый востребованный подход у бизнеса. Дальше идут системы, где ИИ становится частью логики самого продукта: он анализирует поведение пользователей, автоматически принимает решения и модерирует контент. Есть еще и собственные дообученные модели под узкие задачи, но до этого уровня доходят единицы. Большинству компаний сегодня выгоднее просто грамотно интегрировать уже существующие модели.
Стартапы — это «витрина» внедрения ИИ, но реальный масштаб проникновения виден в историях куда менее очевидных.
Дмитрий Беляев — профессиональный журналист и религиовед, который параллельно имеет музыкальное образование и много лет играет на клавишных. Прежде музыка оставалась хобби без особых коммерческих амбиций: студийные бюджеты, сведение, мастеринг — все это требовало серьезных денег либо соавтора-звукорежиссера. Нейросети правила игры в индустрии изменили.
— Я не использую ИИ для того, чтобы он сочинял за меня, — сразу оговаривается Беляев. — Но это прекрасный инструмент для подбора звучания и финишной обработки.
Алгоритм работы прост: Дмитрий сочиняет музыку и записывает основу, загружает трек в Suno или Udio и решает, что можно добавить сверху. Это платный функционал. По его словам, бесплатные версии для такой работы не подходят, они просто для «поиграться». Но платные версии стоят недорого, если говорить об их качестве. Несколько готовых треков он передал на популярный российский лейбл, который размещает музыку во «ВКонтакте», «Яндекс Музыке», «МТС Музыке» и экосистеме «Сбера». Без продвижения, за несколько месяцев — около тысячи прослушиваний и первые реальные отчисления. Деньги пока символические, но лиха беда начало.
Беляев обозначает принципиальную этическую границу: по его мнению, если музыка создана полностью нейросетью, это нужно указывать на платформах. В его случае ИИ лишь один из инструментов. Важно, что он убрал финансовый и технический барьер, который прежде отделял любителя с хорошим вкусом от полноценного звукового продукта.
Вокруг творчества.
Медиасреда — один из лидеров по скорости внедрения ИИ. Главная практика, которую уже освоили в региональных редакциях, — интеллектуальный рерайт. В современных изданиях, особенно в новостных, львиную долю работы составляет переписывание информации из официальных источников и новостных агентств. Проблема в том, что поисковые алгоритмы не любят выводить в топ материалы с низкой уникальностью. Специализированный промпт-бот переписывает текст своими словами, сохраняя фактуру, — уникальность резко возрастает, а журналист тратит время на проверку и редактуру, а не на механический рерайт.
За последний год автор этих строк опросил около пятидесяти журналистов и редакторов ростовских СМИ. Более 80 процентов сотрудников редакций используют нейросети для создания или переработки текстов. Автоматическая расшифровка аудио с пунктуацией, подбор заголовков, поиск синонимов, сокращение «воды» — все это уже стандартный арсенал новостника.
Такой подход, конечно, вызывает целый шквал возражений со стороны опытных коллег, которые звучат на форумах и семинарах СМИ. Многие считают это началом конца живой журналистики. Возможно. Но «технооптимисты» парируют: корреспондент никуда не уходит, он просто перераспределяет время. Рутинные операции делегируют алгоритму, зато работа с источниками, интерпретация, авторский голос и факт-чекинг остаются за человеком. ИИ здесь не конкурент, а что-то вроде технического редактора. Руководители СМИ признаются, что внедрение нейросетей увеличило эффективность редакций многократно.
Если в медиа о применении ИИ говорят вполголоса, то в юридической сфере это и вовсе стараются публично отрицать. Между тем юристы — одни из наиболее активных пользователей нейросетей.
— ИИ реально меняет качество подготовки позиции по делу, — рассказывает ростовский адвокат, попросивший не называть его имени. — Раньше анализ большого массива судебной практики, обзор пленумов Верховного суда, отслеживание изменений в подзаконных актах занимали дни. Сейчас нейросеть за минуты прорабатывает сотни страниц нормативной базы, выделяет релевантные прецеденты, формирует сравнительный обзор позиций судов по конкретному вопросу.
По его словам, особенно ценна возможность поручить ИИ систематизацию определений и постановлений Верховного суда: «Ты получаешь не просто список ссылок, а структурированный анализ, как менялась позиция суда, какие аргументы принимаются, какие нет. На основе этого строить стратегию защиты значительно проще».
Впрочем, тот же адвокат предупреждает: слепое доверие к нейросети может сыграть злую шутку. В начале этого года российский суд оштрафовал компанию за ссылки в жалобе на несуществующие судебные акты и прямо указал, что подготовка документа с помощью ИИ не освобождает от ответственности за ложные сведения. Часть решений, на которые ссылалась жалоба, попросту не существовала, другая часть не имела никакого отношения к делу. Суд квалифицировал это как представление заведомо ложных сведений и неуважение к суду и назначил штраф 50 тысяч рублей.
— Судя по всему, адвокат просто закинул дело в одну из популярных нейросетей, попросил собрать фактуру и не перепроверил данные, — комментирует собеседник. — Если промпты слабые, нейросеть начинает «галлюцинировать» — придумывать несуществующие документы и цифры.
Усилитель для универсалов.
Многие эксперты рынка сходятся в одном: чем разнообразнее компетенции человека, тем ценнее он становится в эпоху ИИ. Нейросеть не заменяет уникальное сочетание опыта и взглядов, но она его масштабирует и дает возможности для самореализации. Вот история ростовчанки Миланы Голыш. Она профессиональный скульптор: работает с керамикой, создает объекты, в которых, по ее словам, «переживания человека получают форму и становятся видимыми». Параллельно ведет магистерское исследование в области прикладной психологии — разрабатывает краткосрочные программы для людей с высоким уровнем стресса, направленные на развитие когнитивной саморегуляции, и измеряет их эффективность через повторные замеры.
Несколько лет назад Милана заинтересовалась возможностями искусственного интеллекта для своих проектов, а в итоге создала PromptZone.ru — платформу, призванную снизить барьер между обычным пользователем и возможностями нейросетей. Тем более «бытовое» использование нейросетей становится повсеместным.
Большинство людей тратят время не на работу с ИИ, а на попытки понять, как правильно сформулировать запрос. Решение — библиотека проверенных промптов: готовых, протестированных формул запросов, созданных теми, кто уже решил конкретные задачи. Это убирает лишний этап проб и ошибок. Человек сразу получает форму, которая работает.
При этом каждый участник может оформить собственный опыт и передать его другим — получается коллективный интеллектуальный ресурс, который растет вместе с сообществом.
— Психология помогает структурировать процессы, креатив придает им форму, а технологии ускоряют реализацию, — формулирует Милана Голыш логику своего проекта.
В общем, сдвиг в креативной индустрии уже очевиден. Географическая монополия столиц на инновации здесь уже не работает. ИИ-инструменты доступны в регионах ровно так же, как и в Москве. Разница лишь в готовности их применять и в культуре этого применения. И наиболее ценными игроками оказываются не те, кто глубже других знает машинное обучение, а те, кто умеет собирать разные компетенции в нечто новое.,