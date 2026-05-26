В Виштынецком нацпарке нашли подрядчика для строительства модульного визит-центра. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах подали шесть компаний. Победителем признали ООО «ТермоПластКомпозит», которое снизило начальную стоимость на 22,2 миллиона рублей. Организация выполнит работы за 68,3 миллиона.
Подрядчику предстоит возвести модульное здание визит-центра на территории нацпарка. Одноэтажное сооружение появится рядом с Виштынецким озером, вблизи посёлка Ягодное.
В здании необходимо предусмотреть вестибюль, два экспозиционных зала и конференц-зал, помещения для приёма пищи и для отдыха сотрудников. Кроме того, в визит-центре обустроят санузлы, а также комнату матери и ребёнка. Работы необходимо выполнить до 25 ноября.
Ранее в Калининградской области разработали и направили проектную документацию развития туристического потенциала Виштынца, чтобы войти в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». Правительство России в 2026 году выделит более миллиарда рублей 18 национальным паркам. Виштынецкому направят 160,8 миллиона.