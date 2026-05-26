Три белоруса умерли, отравившись токсичным веществом. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В сектор судебно-медицинских экспертиз по Буда-Кошелевскому району в марте 2026 года в течение нескольких часов поступили тела трех умерших белорусов. Речь идет про мужчину, который скончался в реанимации Буда-Кошелевской центральной районной больницы. Тела еще двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены по месту их жительства.
Мужчина и одна из женщин были сожителями, а вторая — их знакомой. Они злоупотребляли алкоголем.
Информация о том, что мужчина и одна из женщин были сожителями, а вторая женщина их знакомой, и все они систематически злоупотребляли алкоголем, сразу выдвинула на первый план версию о смерти в результате отравления каким-то токсичным веществом.
В момент судебно-медицинских химических экспертиз (токсических веществ), в биологическом материале от всех трупов был обнаружен этиленгликоль (двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя). Отравление им и стало причиной смерти.
В ГКСЭ отметили, что наиболее широко названный спирт, а также его производные используются в качестве антифризов, тормозных и технических жидкостей.
