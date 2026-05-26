Тротуар в центре Калининграда ждёт масштабный ремонт с заменой остановок

В начале Московского проспекта приведут в порядок тротуар на участке от Буткова до дома № 23 и на участке от бывшего Сбера до Гюго по чётной стороне. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
К благоустройству подойдут комплексно. Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие, уложить новый асфальт, установить бортовые камни и остановочные павильоны. Кроме того, в перечень работ вошли монтаж урн и дорожных знаков, подготовка почвы под газоны и благоустройство прилегающей территории.
Начальная стоимость контракта составляет 28 млн рублей. Завершить работы необходимо в течение 155 дней с момента подписания договора. Найти победителя тендера планируют в начале июня.
В Калининграде на ремонт улицы без тротуаров готовы потратить десятки миллионов рублей.