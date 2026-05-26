Группа «Корни» выступит перед матчем сборных РФ и Буркина-Фасо в Волгограде

В Волгограде в первую пятницу июня состоится матч национальной сборной России с командой Буркина-Фасо, сообщают в Российском футбольном союзе (РФС). Перед игрой на площади перед стадионом «Волгоград Арена» выступит группа «Корни».
Зрителей начнут запускать на стадион в 17:00. Номер-открытие «В наших глазах» — кавер на композицию Виктора Цоя и группы «Кино» — представит волгоградская рок-группа «330 м/с», которая была основана в 2017 году в городе Николаевске.
Далее фанатов футбола ждет фестиваль болельщиков — он пройдет на территории стадиона, где волгоградцам и гостям города предстоит автограф-сессия и игра в футбол с легендами сборной России — Владимиром Габуловым, Игорем Семшовым, Русланом Пименовым и Валерием Есиповым.
После финального свистка выступит артист музыкального лейбла «Таврида. АРТ», финалист проекта Олега Газманова «Родники» участник СВО Сергей Нихаенко.
«Уроженец Луганска исполнит песню “Высота” — в композиции от отдаст дань памяти своим погибшим сослуживцам», — уточняют в РФС.
Ранее стало известно, что музыкальный поединок устроят в Волгограде «Волга систерс» и «Волга бразерс».