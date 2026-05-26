Юрий Шалабаев назвал имена победителей фестиваля «Семья года-2026»

В Нижнем Новгороде подвели итоги городского фестиваля «Семья года-2026». В этом году он проводился уже в 26-ой раз. Участниками фестиваля стали 83 семьи, каждая из которых поделилась на мероприятии своими традициями и талантами.
— Каждая из них — это история любви, заботы, поддержки и настоящего единства. Большая радость и уважение, что многие воспитывают более трёх детей. Душа радуется за таких нижегородцев! -написал в социальных сетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Нижегородцы делились своими секретами крепкой семьи, вместе рассказывали о любимых увлечениях, пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах в созданных своими руками костюмах. Жюри по единогласному решению присудило победу всем финалистам! Поздравляю!
Как отметил мэр города, итоговое выступление семей получилось очень ярким. Финал прошел в стенах обновленного Дворца детского творчества имени Чкалова. Здесь нижегородские семьи показали свои творческие номера, в которых поделились семейными ценностями и традициями.
— Основная цель фестиваля, который уже проходит много лет, — это сохранение традиционных российских ценностей, чествование семейных традиций. Это возможность для семьи поделиться определённым опытом, определёнными вариантами решения проблем, — рассказала директор городского департамента образования Ирина Борякова. — Очень хочется, чтобы фестиваль «Семья года» продолжал быть той связующей ниточкой, привлекая всё большее количество семей и увлекая их и в активную городскую жизнь.
К примеру, в семье Александра и Ирины Новиковых подрастает девять детей. Главный залог гармонии в такой большой семье — это терпение и взаимное уважение. В домашних хлопотах обычно принимает вся семья. При этом свободное время они тоже проводят вместе.
— Мы ежегодно ходим в поход всей семьей, ходим в храм — эта традиция уже, воскресный день мы должны провести в храме. Конечно, спорт обязательно, играем в волейбол всей семьей. Половина нашей семьи участвует в соревнованиях различных. Мы всегда проводим время вместе, — рассказал Александр.
КОНКРЕТНО.
Какие семьи вышли в финал?
Усановы — Автозаводский район.
Авдонины — Канавинский район.
Голышевы — Московский район.
Костромины — Нижегородский район.
Кандеевы — Приокский район.
Леонтьевы — Советский район.
Костянко — Сормовский район.
Новиковы — Ленинский район.