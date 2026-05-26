Дороже золота. Зачем контрабандисты тоннами вывозят из России бивни мамонта

Сегодня бивни мамонтов перестали быть просто ископаемыми костями и превратились в материал, цена которого на мировом рынке сопоставима с драгоценными металлами. Двое жителей Дальнего Востока решили на этом заработать и организовали канал поставки древних артефактов в Китай и Нидерланды. Когда схему раскрыли, выяснился масштаб, который поразил даже видавших виды следователей: 16 тонн бивней и их фрагментов общей стоимостью более 113 миллионов рублей. Суд уже вынес приговор, а теперь с фигурантов взыскали гигантский ущерб.
Кто и зачем покупает бивни, какими путями контрабандисты перенаправляют их заграничным покупателям и почему их стоимость на чёрном рынке бьёт все мыслимые рекорды, разобрался hab.aif.ru.
«У нас была лицензия!».
Приговор Индустриального районного суда Хабаровска прозвучал еще 10 марта 2025 года. Двое мужчин — индивидуальный предприниматель Р. и его подельник Л. — были признаны виновными в контрабанде культурных ценностей. По версии следствия, они действовали по предварительному сговору и организовали незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС бивней мамонтов, их фрагментов и остатков ископаемых животных.
У одного из фигурантов имелась лицензия на сбор палеонтологических материалов на Чукотке, но фактически бивни приобретались у частных добытчиков в Якутии, а при экспорте оформлялись документы с недостоверными сведениями о происхождении груза. Проще говоря, на бумаге всё было гладко, тогда как на деле тонны костей нелегально уходили за границу.
Из России ценный груз отправлялся в Китай и Нидерланды. Общий объем незаконно вывезенного составил 16 тонн бивней и фрагментов. Стоимость, которую оценили эксперты, составила 113 127 623 рубля 50 копеек.
Обоих фигурантов осудили на 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор вступил в законную силу, но на этом история не закончилась — за уголовным делом последовал гражданский иск. Суд установил, что ответчики не имели законных оснований владеть, пользоваться и распоряжаться вывозимыми товарами, а при декларировании указали недостоверные сведения о производителе. Все это позволило им осуществить незаконный вывоз культурных ценностей с территории страны.
В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. С фигурантов солидарно взыскан ущерб в размере 113 127 623 рубля 50 копеек в доход федеральной казны. Кроме того, с них взыскана государственная пошлина в бюджет Хабаровска — 333 691 рубль.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, но сам прецедент уже получил шанс войти в историю как одно из крупнейших дел о контрабанде палеонтологических материалов на Дальнем Востоке.
В холодильнике, на лодке, под курткой.
Хабаровское дело — самое масштабное за последние годы по сумме ущерба, но далеко не единственное. Контрабанда мамонтовой кости превратилась в устойчивый криминальный промысел, и география приговоров это подтверждает.
В 2025 году в Амурской области Благовещенский районный суд рассматривал дело гражданина КНР, работавшего водителем тягача. Он приобрел в России восемь фрагментов бивней шерстистого мамонта весом более 116 килограммов и пытался вывезти их в Китай, спрятав в рефрижераторной установке прицепа и ящике для инструментов. Стоимость груза составила почти три миллиона рублей. Суд назначил штраф в 500 тысяч рублей, затем с учетом содержания под стражей наказание смягчили до 300 тысяч, а бивни обратили в доход государства.
В том же году в Смоленской области Краснинский районный суд рассматривал дело предпринимателя, который в ноябре 2022 года организовал перевозку из России в Беларусь 137 бивней и фрагментов общей стоимостью более 16 миллионов рублей. Его действия квалифицировали как покушение на контрабанду культурных ценностей в крупном размере и назначили штраф в 600 тысяч рублей с конфискацией груза.
Годом ранее в Руднянском районе Смоленской области остановили автомобиль с грузом, оформленным как «поделочный материал из бивня мамонта». Проверка показала, что это полноценные бивни, являющиеся культурными ценностями и требующие лицензии на вывоз. Владельца груза оштрафовали на полмиллиона рублей, а груз конфисковали.
В 2024 году в сводках вновь фигурировал Хабаровский край — в суд ушло дело жителя Бикина, которого обвиняли в попытке контрабанды 56 бивней мамонта массой 866,5 килограммов и 219 бивней моржа. По версии следствия, груз готовили к перемещению через границу на судне с тайником на реке Бира. Общая стоимость культурных ценностей составила свыше 54 миллионов рублей.
Но наиболее курьёзный случай произошёл в 2017 году: житель Благовещенска пытался вывезти в Китай десятикилограммовый фрагмент бивня мамонта, спрятав его под верхней одеждой. Тогда суд назначил незадачливому контрабандисту три года лишения свободы условно.
Все эти дела объединяет одно: бивни мамонта проходят не как обычный товар, а как культурные ценности. Отсутствие разрешительной лицензии, ложные сведения о происхождении и попытка вывоза в Китай или Европу — классическая схема, которая рано или поздно приводит на скамью подсудимых.
Почему бивни стоят бешеных денег.
Бивень мамонта — это, по сути, ископаемая слоновая кость: плотный, невероятно красивый материал, который прекрасно поддается полировке и резьбе. Из него делают скульптуры, статуэтки, украшения, рукояти ножей, сувениры и коллекционные предметы. На рынке особенно ценятся цельные, крупные, светлые, без трещин фрагменты, пригодные для художественной работы.
Главный драйвер спроса — Китай. Там исторически высоко ценится резьба по кости, а после введения жестких запретов на торговлю слоновой костью часть рынка переключилась именно на мамонтовую кость как на внешне и технологически похожий материал. Исследования рынка подтверждают, что первосортная мамонтовая кость рассматривается как близкий заменитель слоновой, а в китайских городах открыто продаются изделия из мамонтовой кости, которые пришли на смену слоновой после запретов. Резная кость в Китае — статусный товар, и отдельный бивень хорошего качества может стоить десятки тысяч долларов.
Экономика здесь простая. В Якутии, на Чукотке и севере Сибири бивни находят в вечной мерзлоте. Извлекать их трудно, добыча часто ведётся нелегально и сопряжена с огромными рисками. Но на внешнем рынке качественный материал уходит по ценам, сопоставимым с драгоценными металлами. При этом контрабандистов интересуют не только цельные бивни — даже обломки и фрагменты идут на заготовки для резчиков, украшения и мелкую пластику. А для государства это не просто товар, а палеонтологическое наследие и культурная ценность. Поэтому незаконный вывоз легко превращается в уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, а затем еще и в гражданский иск о взыскании ущерба.