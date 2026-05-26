Минимальная цена новой машины VOLGA стартует от 2,749 млн рублей

Пресс-служба компании VOLGA обнародовала информацию о стоимости новых автомобилей. Минимальная цена машины бренда — 2,749 млн рублей. За эти деньги автопроизводитель предлагает приобрести среднеразмерный кроссовер K40.
В ассортименте компании также представлен бизнес-седан C50. Стартовая стоимость такого авто — 2,899 млн рублей. За полноприводный кроссовер K50 покупателю придется выложить от 4,199 млн рублей.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приобрел новый кроссовер Volga K50. Глава региона стал владельцем автомобиля еще до официального старта продаж.