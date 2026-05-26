Мэр прокомментировал приезд Сергея Лазарева в нижегородскую школу

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал в своем MAX-канале визит популярного певца Сергея Лазарева на последний звонок к местным школьникам. Напомним, артист лично приехал поздравить выпускников школы № 47 после того, как их пригласительный видеоролик стал вирусным в социальных сетях.
Градоначальник отметил, что последний звонок — это всегда незабываемая палитра эмоций, от радости перед новым этапом в жизни до теплой грусти по беззаботному детству. Однако у ребят из 47-й школы этот праздник стал особенным благодаря исполнению мечты. Креативное видеообращение одиннадцатиклассников быстро набрало популярность, и музыкант не остался равнодушным к искренности юных нижегородцев. В итоге Сергей Лазарев посетил торжество, на котором собралось почти сто выпускников — два 11-х и три 9-х класса.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что искренне рад за ребят, сумевших осуществить задуманное благодаря своей смелости. Он пожелал всем нижегородским выпускникам упорства в достижении целей, которые за порогом школы станут еще амбициознее, а также выразил отдельные слова благодарности Сергею Лазареву за его добрый поступок.