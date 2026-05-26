Мэр прокомментировал приезд Сергея Лазарева в нижегородскую школу

Градоначальник отметил, что последний звонок — это всегда незабываемая палитра эмоций, от радости перед новым этапом в жизни до теплой грусти по беззаботному детству. Однако у ребят из 47-й школы этот праздник стал особенным благодаря исполнению мечты. Креативное видеообращение одиннадцатиклассников быстро набрало популярность, и музыкант не остался равнодушным к искренности юных нижегородцев. В итоге Сергей Лазарев посетил торжество, на котором собралось почти сто выпускников — два 11-х и три 9-х класса.