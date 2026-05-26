Демидов: валовый муниципальный продукт Белгорода вырос на 11% за год

На портале «Работа России» в регионе размещено 5 тыс. вакансий, что соответствует 11 предложениям на одного соискателя. Уровень безработицы — 0,2%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 86,6 тыс. руб., увеличившись на 14,3% за год. По этому показателю Белгород занимает третье место в Черноземье, уступая Липецку и Воронежу.