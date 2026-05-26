Демидов: валовый муниципальный продукт Белгорода вырос на 11% за год

Валовый муниципальный продукт Белгорода по итогам 2025 года составил 433 млрд руб., увеличившись на 11% по сравнению с 2024 годом. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в администрации города со ссылкой на отчет мэра Валентина Демидова.

Источник: Коммерсантъ

По данным господина Демидова, оборот организаций по видам экономической деятельности достиг 665,9 млрд руб., что на 14% выше показателя предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал составил 38,9 млрд руб.

Среди ключевых инвесторов города названы: производитель труб и арматуры «Белэнергомаш-БЗЭМ», завод насосов и компрессоров «РТГ», «БЗМИ» (Белгородский завод металлоизделий), «Белгородский хладокомбинат», «Союзгидравлика», фармацевтические компнании «Сэлвим», «Владмива», а также «БМК» (Белгородский молкомбинат).

Внешнеторговый оборот крупных промышленных предприятий Белгорода составил 16,5 млрд руб. Основу экспорта формируют машины, оборудование, инструменты, стройматериалы, лекарственные препараты и продукты питания. Ключевым направлением остается Египет, на который приходится 73% экспорта, также поставки осуществляются в Китай, Беларусь, Азербайджан, Грузию и Казахстан.

В городе заключено 490 соцконтрактов на общую сумму 166 млн руб., направленных на поддержку открытия и развития собственного бизнеса.

На портале «Работа России» в регионе размещено 5 тыс. вакансий, что соответствует 11 предложениям на одного соискателя. Уровень безработицы — 0,2%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 86,6 тыс. руб., увеличившись на 14,3% за год. По этому показателю Белгород занимает третье место в Черноземье, уступая Липецку и Воронежу.

В 2025 году экс-губернатор региона Вячеслав Гладков рассказывал, что в 2025 году валовый региональный продукт Белгородской области составил 1,5 трлн руб. Цель региона — достичь 2 трлн руб. к 2030 году.

