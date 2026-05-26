На поддержку нижегородского промышленного садоводства направят 62,2 млн рублей

По словам главы нижегородского минсельхоза Николая Денисова, в 2025 году в регионе заложено почти 25 га многолетних насаждений. Среди них 14,2 га интенсивных садов, 6,6 га ягодников, 4 га плодовых питомников. Общая площадь многолетних насаждений составляет 531 га, из них 365 га — в плодоносящем возрасте.