Зачем контрабандисты тоннами вывозят из России бивни мамонта

Экономика здесь простая. В Якутии, на Чукотке и севере Сибири бивни находят в вечной мерзлоте. Извлекать их трудно, добыча часто ведётся нелегально и сопряжена с огромными рисками. Но на внешнем рынке качественный материал уходит по ценам, сопоставимым с драгоценными металлами. При этом контрабандистов интересуют не только цельные бивни — даже обломки и фрагменты идут на заготовки для резчиков, украшения и мелкую пластику. А для государства это не просто товар, а палеонтологическое наследие и культурная ценность. Поэтому незаконный вывоз легко превращается в уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, а затем еще и в гражданский иск о взыскании ущерба.