В Самаре перекроют участки двух улиц 27 мая

В Самаре 27 мая с 02:00 до 06:00 ограничат движение транспорта на двух улицах из-за религиозных мероприятий в честь Курбан байрам. Проезд, остановка и стоянка будут запрещены на улице XXII Партсъезда от Стара-Загора до Фадеева и на улице Алексея Толстого от Венцека до Ленинградской. Об этом сообщили в администрации Самары.