В Самаре перекроют участки двух улиц 27 мая

В Самаре 27 мая с 02:00 до 06:00 ограничат движение транспорта на двух улицах из-за религиозных мероприятий в честь Курбан байрам. Проезд, остановка и стоянка будут запрещены на улице XXII Партсъезда от Стара-Загора до Фадеева и на улице Алексея Толстого от Венцека до Ленинградской. Об этом сообщили в администрации Самары.
«Просим жителей и гостей города заранее планировать поездки и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении.
Ограничения не коснутся машин скорой помощи, полиции и пожарных. Парковка будет разрешена транспорту со специальными пропусками. Ранним утром изменится маршрут автобуса № 55. Он проследует в объезд через улицы Стара-Загора и Советской Армии с выездом на Московское шоссе, а затем вернется на обычный маршрут.