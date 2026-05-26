Калининградцев донимают незнакомцы, устроившие рядом с детской площадкой нелегальную авторазборку (видео)

В калининградском микрорайоне Северная гора рядом с оживлённой детской площадкой устроили самовольную авторазборку. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Неприятное соседство образовалось на улице Глинки во дворе дома № 2−6. Как рассказали местные жители, недавно здесь обосновались какие-то деятели и стали разбирать на запчасти старые авто, которые таскают неведомо откуда.
«Сначала была одна машина, теперь притащили ещё две — видно, что после аварии, — поделился наблюдениями один из собеседников “Клопс”. — Разбирают на свежем воздухе. Поставили в траву, сливают туда масло, нарушая все нормы. Машины не закрываются, туда залезают дети, могут получить травмы. У этих машин вечно крутятся какие-то люди тревожной наружности. Все соседи возмущаются этим так сказать бизнесом, от которого грязно, шумно и небезопасно. По всем признакам, никакого разрешения на такую деятельность у них нет».
