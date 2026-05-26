Калининградский зоопарк после юбилея получил несколько животных и деньги на крупные проекты

Калининградский зоопарк после 130-летия получил софинансирование двух крупных проектов и новых животных от новых животных от коллег из других городов. Об этом в телеграм-канале учреждения сообщили во вторник, 26 мая.
Губернатор области Алексей Беспрозванных передал коллективу благодарность. К поздравлению, как отметили в зоопарке, приложили «по-настоящему щедрый подарок» — деньги на реконструкцию исторического террариума и строительство нового объекта для волков и медведей. По обоим проектам уже объявили поиск подрядчика.
Самое большое пополнение ждёт террариум. Там появятся пара фельзум великолепных, молодняк жабовидных квакш, малыши носатого полоза Буланже, двое украшенных шипохвостов, мадагаскарская фельзума и йеменский хамелеон.
Новые животные появятся и в других вольерах. Из Новосибирска в Калининград приедет самка кошачьего лемура — её подселят к Саре и Джулиану. Московский зоопарк отправил молодую самку капибары.
В зоопарке поблагодарили всех, кто сделал подарки к юбилею. В учреждении добавили, что ещё одно животное приедет позже, но пока не раскрыли, кто именно пополнит коллекцию.
Перед юбилеем Калининградский зоопарк попросил помочь с павильоном для фламинго и покупкой самца зебры. Для тех, кто хочет участвовать в жизни учреждения, есть и другие варианты поддержки.